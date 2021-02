PARDAKAAMERA VIDEO | Liikluseksamil kolm korda põrunud nooruk üritas politsei eest põgeneda 

Oktoobris juhtunud ohtlk tagaajamine sai lahenduse esmaspäeval, kui Harju maakohus mõistis talle karistuseks 20 päeva aresti kinnipidamiskeskuses. Süüd raskendava asjaoluna lisandus, et nooruk oli ka varem juhiloata sõitmise eest roolist kõrvaldatud.

Noormehe kohtus antud ütluste kohaselt peab ta ennast heaks juhiks, ainult maanteeamet ei taha sellest aru saada ja on teda juba kolm korda eksamilt läbi kukutanud. Uue rikkumise toimepanek lükkab nüüd võimaluse lubade saamiseks kaugesse tulevikku.

Liiklusjärelvalvekeskus tuletab meelde, et kohustusliku peatumismärguande eiramine on üks raskemaid rikkumisi, sest juht seab lisaks endale ohtu ka teised liiklejad ning ka esialgne pääsemine ei tähenda seda, et nüüd võib asja unustada ja karistust sellele ei järgne.