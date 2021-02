HUVITAV LEID: arheoloogid avastasid Egiptusest kullast keelega muumia 

Egiptuse antiigiministeeriumi 29. jaanuari avalduses öeldi, et kullast keele panid muumiale suhu ilmselt palsameerijad – tagamaks, et lahkunu saaks surmajärgses elus rääkida. Näiteks kui ta kohtuks allilmas jumal Osirisega, oleks tal olnud vaja temaga kuidagi rääkida. Pole selge, kas isikul võis olla elusana kõnepuue, mis selgitaks talle hauda kaasa pandud keelt. Samuti ei teata, miks tehti see spetsiaalselt kullast.