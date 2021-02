RAHA TEEME POOLEKS! Linnad-vallad ootavad õigust kiiruskaameraid püsti panna 

Kui üldiselt võib valitsusvahetus paljudele juba käima lükatud algatustele kriipsu peale tõmmata, siis värske siseminister Kristian Jaani toetab seadusemuudatust, millega saavad kohalikud omavalitsused võimaluse oma kulu ja kirjadega püsti panna kiiruskaamerad, mille trahvirahad teeks riik ja KOV pooleks. „Me ei taha küll, et trahve tuleks – eesmärk on see, et keegi ei rikuks üldse,“ sõnas endine kõrge politseiametnik Jaani.