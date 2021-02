Maineka Briti väljaande üheks uueks omanikuks sai eestlasest ettevõtja 

Igal nädalal ilmuva Briti väljaande uueks omanikuks on konsortsium, kuhu kuuluvad teiste seas ka kunagine The New York Timesi ja BBC juht Mark Thompson ja pikaaegne The Financial Timesi peatoimetaja Lionel Barber. Üheks investoriks (14 seas) on ka eestlane Taavet Hinrikus.

Brexitivastase suunaga nädalalehe töö korraldamist jätkab senine peatoimetaja Matt Kelly. „Ma olen väga õhinas, et saan juhtida New Europeani märkimisväärse elu uut peatükki,“ sõnas Kelly. Ta lisas, et pärast Brexiti referendumit on väljaanne näidanud, et kõrgekvaliteetse, provokatiivse ja meelelahutusliku ajakirjanduse järele – mis on kirjutatud lugejaskonnale, kes hoolivad sügavalt Briti ja Euroopa tulevikust – on turul olemas märkimisväärne huvi. Kelly kinnitas, et uued ja kogenud investorid aitavad kahtlemata kaasa The New Europeani arengule.