Eesti uudised Haridusminister Liina Kersna: „Covid on suurendanud ebavõrdsust ja tekitanud laste teadmistes lünki.“ Sirje Presnal , täna 11:33 Jaga: M

GALERII

Eesti haridus- ja teadusminister Liina Kersna Foto: Erki Pärnaku

Värsked uuringud ütlevad: pooled noored kogesid kevadise koroonalaine ajal stressi ja ärevust rohkem kui eelmistel aastatel. Alaealiste enesetappude arv on mitu korda kasvanud. Distantsõpe on suurendanud hariduslikku ebavõrdsust. Lapsed vajavad vaimset tuge rohkem kui kunagi varem, ent koolipsühholoog töötab vaid kolmandikus koolides. „Meil on Eestis ikka veel 8500 last, kellel puudub ligipääs vajalikele tugiteenustele,“ tõdeb vastne haridusminister Liina Kersna. Mis siin keerutada – ta asus ametisse keerulisel ajal.