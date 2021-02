Moskva kohus võib mõista Navalnõi aastateks vangi, kohtumaja ees kähmlevad märulipolitsei ja protestijad 

Vene riigiprokurörid ütlesid esmaspäeval, et nad paluvad kohtul vanglateenistuse taotlus rahuldada, mis tähendaks algselt omastamises ja hiljem tingimisi karistuse rikkumises süüdistatud Navalnõile kolme ja poole aasta pikkust vanglakaristust. Sama juhtumiga seoses kannab ta praegu 30 päeva pikkust aresti.

Kremli kriitiku kohtuasi on sünnitanud üleriigilisi proteste ja püstitanud lääneriikides taas küsimusi uutest Venemaale suunatavatest sanktsioonidest. Navalnõi pooldajad on korraldanud kahel möödunud nädalavahetusel üleriigilisi proteste, nõudes mehe vabastamist. Meeleavaldusi on teinud keerulisemaks suurte politseijõudude kohalolek, vahistamisoht, läbilõikavalt külm ilm ja jätkuv pandeemiaoht.