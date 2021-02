Eesti uudised FOTOD | HÜVASTI, JAAK! Viljandis kaetakse kinni Joala kuju Ohtuleht.ee , täna 08:41 Jaga: M

Foto: Kenno Soo

Viljandi linnavalitsus otsustas esmaspäeval, et palju kõneainet tekitanud Jaak Joala kuju kaetakse kinni. "Otsustasime, et seni, kuni pole selged kõik juriidilised küsimused seoses autoriõigustega, on mõistlik tulla Maire Joalale vastu ja kuju kinni katta," põhjendas Viljandi linnapea Madis Timpson.