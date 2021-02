Välisminister Liimets: Soome kehtestatud piirangud on vastuolus euroliidu põhiväärtustega

„Väga kahju, et Soomes töötavad eestlased peavad tegema valiku oma töö ja selle vahel, kas nad näevad nädalavahetusel oma peret ja lapsi. Eesti huvides on küsimus võimalikult kiiresti lahendada,“ kinnitab Liimets Eesti Päevalehele antud intervjuus.

„Oma vestlusest Soome kolleegiga saan küll öelda, et see pole ainult Eesti mure. Seda muret jagavad ka Soome tööandjad, kelle juures eestlased töötavad. Soome tajub hästi, et see mure on kahepoolne, ja otsime kahepoolselt lahendust.“