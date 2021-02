Ränk õnnetus: bastionilt kelguga allasõit lõppes noorukile haiglas 

Õnnetus juhtus jaanuari keskel Rannavärava juures, kiirabi vajas 18aastane noormees. Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul oli noormees Skoone bastionil kelgutanud ja kukkus ca kuue meetri kõrguselt alla. „Ligipääs oli raske, koos päästjatega saadi patsient kätte ja ta sai ravile haiglasse,“ rääkis Adlas. Esimesed vigastused, mida kahtlustada võib, on luumurrud ja peapõrutus, lisas ta. Talispordiga seotud õnnetusi, kus on vajatud Tallinna kiirabi abi, on detsembris olnud üheksa, jaanuaris 51.