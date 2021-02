KUIDAS NII? Vastne välisminister pole lepingut Ühtse Venemaaga näinud ega lugenud 

"Eesti välispoliitikas ei ole selles osas muudatusi oodata. Keskerakond on valitsuses olnud viimased neli aastat, kui Eesti on väga jõuliselt kaasa rääkinud Venemaal toimuva osas. Kui me räägime Ühtse Venemaa lepingust, siis mulle on väidetud, et see leping on varjusurmas, selle ümber ei ole tegevusi. Seetõttu selle lepingu olemasolu ei mõjuta ka Eesti päevapoliitikat, sealjuures suhetes Venemaaga," rääkis välisminister.