LAPSED, KES EI JÕUDNUD ELADA: iga paari aasta tagant tapab mõni ema oma beebi kohe pärast sündi 

Ehkki sedavõrd suur hirm soovimatu lapse ees, mis ajaks noore ema oma vastsündinut metsa viima või ära kägistama, tundub jäävat kuhugi keskaega või vähemasti üle-eelmisse sajandisse, on viimasel aastakümnel mitu sellist juhtumit kohtu ette jõudnud.Kõik need naised sünnitasid üksi, kõrvalise abita ning tapsid oma beebi kohe pärast sündi. Kuigi seadus lubab sellise teo eest mõista kuni viieaastase vangistuse, on viimase kümne aasta juhtumite puhul päriselt trellide taha saadetud vaid kaks oma lapse tapnud naist. Ja nemadki pooleks aastaks. Ülejäänutele mõisteti tingimisi vangistus. Psühhiaater ja kohtupsühhiaatria ekspert Jüri Ennet imestab, et oma lapse tapnud naised kohtus süüdivaks tunnistati. „Mul tõusevad ihukarvad püsti! See võtab sõnatuks, asi on väga kurb. Siin tuleb 88 protsendil juhtudest ikka haigust otsida. Üks normaalne inimene ei saa sellist tegu teha. Siin on mingi psüühikahäire igal juhul. Psüühikahäireid on mitmel tasandil ja mitmes ulatuses.”