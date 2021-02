Imre Araka saatus on põimitud 29 inimest tapnud pommiplahvatuse võtmetegelasega 

Neli aastat hoiti Liam Campbelli kinni, kuniks lõpuks tuli otsus, et teda ei anta Balti riigile välja, sest Belfasti kohus otsustas, et Leedus oleks meest oodanud ebainimlikud ja alandavad olud. (Muide, samuti 2013. aastal mõisteti tema vend Michael Leedus õigeks.) 2016. peeti iirlane aga uuesti kinni, taas leedukate palvel ja väidetava terrorismisüüga, millega võiks kaasneda 20aastane vabaduskaotus. Seekord otsustas Dublini kohus, et Campbell tuleb Leedule välja anda. Campbell on otsuse vaidlustanud ja enne tema saatuse selgumist ei juhtu midagi ka Imre Arakaga.