Poolas hakkas kehtima pea täielik abordikeeld 

Raseduse katkestamine on Poolas nüüdsest lubatud vaid juhul, kui naise tervis on ohus või kui rasedus on vägistamise või intsesti tulem. Kui lootel esineb väärareng, on naine sunnitud raseduse lõpuni kandma. Väärarengud olid seni ülekaalukalt (98%) põhjuseks, miks Poola naised rasedust katkestada soovisid. Juba enne kolmapäeva olid Poola seadused naiste reproduktiivõiguse osas ühed Euroopa piiratumad.