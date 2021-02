Juhtkiri | Siseturismilt hoog maha, aga viiruselt? 

Tegelikku kasu võib aga oodata sellise siseturismi lakkamisest, mis oli ajendatud just piirangute erinemisest maakondade vahel. On hea, kui tallinlane ei tunne enam vajadust sportimiseks Raplasse või spaapuhkuseks Tartusse sõita, kuid piirangute leevendamine ei tohiks kaasa tuua võltsturvatunnet, et taasavatud teenustest viimast võttes on nakkusoht minimaalne või suisa olematu – ei ole. Näiteks spaasid on teadusnõukoja juht Irja Lutsar nimetanud sooja ja niiske keskkonna tõttu väga headeks viiruse leviku kohtadeks.

Möönab ju peaminister Kallaski, et avaliku arvamuse uuringud näitavad, et meie inimeste ohutaju Covid-19 suhtes on oluliselt langenud. Viimastest reoveeproovidest ilmneb samas, et nakatunute hulk on pea kõikjal Eestis hoopis kasvanud. Ühiskonna võimalikult avatud hoidmine saab seega toimida üksnes eeldusel, et inimesed ise on valmis oma käike, tegemisi ja eelkõige lähikontakte vabatahtlikult piirama. Lähinädalad näitavad, kas on.