MIS EDASI? Trumpi advokaadid pöörasid talle nädal enne kohtuprotsessi algust selja 

Paistab vähetõenäoline, et senat presidendi ametist tagandamise poolt hääletab. Ehkki mõned Trumpi parteikaaslased on seda meelt, et takistada tal tulevikus uuesti kandideerimast, läheb ametist tagandamiseks siiski vaja 67 senaatori häält 100st ning seda ei paista kusagilt tulevat. Seega ei ole suurt lugu sellest, et Trumpi viis advokaati nii viimasel hetkel loobusid (Trump leidis ruttu asemele kaks uut juristi). CNN kirjutab, et sahinate järgi kiskus Trump nendega tülli seetõttu, et ei tahtnud mõista või keskenduda tõsiasjale, et kohtuprotsess käib tema, mitte presidendivalimiste üle. Ta utsitas juriste leidma tõendeid valimispettusest ning ei soovinud minna nende teed, mis keskendunuks ekspresidendi ametist tagandamise seaduslikkusele.