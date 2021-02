7000 INIMEST PEAB ÜMBER ÕPPIMA: märtsist enam panga kaudu paljudele riigiteenustele ligi ei pääse 

2018. aasta sügisel jõustus Euroopa Liidus eIDAS rakendusakt. Keerulise akronüümi taga peitub nõue, et liikmesriigid peavad pakkuma kõigile teistele euroliidu kodanikele võimalust kasutada avaliku sektori teenuseid samadel turvalisustingimustel, mis on kehtestatud enda elanikele. Eestis on peamisteks viisideks, kuidas neisse teenustesse sisse logida, ID-kaart, mobiil-ID ja Smart-ID, mis on saanud kõrge turvalisusastme; ja isikutuvastus läbi panga kodulehe, mil vastavat sertifikaati pole.