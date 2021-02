Ajakirjanike liit ja arstide liit: rünnakut professor Irja Lutsari vastu peaksid uurima õiguskaitseorganid  

Teadusnõukoja juht ja viroloog Irja Lutsar on pidanud taluma koroonaskeptikute rünnakuid, tema kaitsele asunud nii peaminister Kaja Kallas, endine peaminister Jüri Ratas ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Esmaspäeval lisandus kaitsjate hulka ka ajakirjanike liit ja arstide liit.

"Eesti arstkond tunnustab ja toetab professor Irja Lutsarit. Tema asjatundlikud nõuanded valitsusele ja teave üldsusele on hindamatu väärtusega. Meie tervishoiusüsteem on koroonakriisiga hakkama saanud suuresti tänu professor Lutsarilt ja teadusnõukojalt saadud tõenduspõhistele andmetele ja soovitustele", teatas arstide esindusorganisatsioon.

Irja Lutsari avalik ründamine on alatu ja tekitab nördimust. Oma rumaluse demonstreerimine ei ole keelatud, küll aga inimeste solvamine ja ähvardamine.

„Soovitame inimestel usaldada teadlasi ja arste ning meedial vähem võimendada uhhuu-teoreetikute sõnavõtte,“ ütles arstide liidu president Jaan Sütt. Ta lisas, et arstide liit on valmis kolleeg Lutsarit igati aitama, vajadusel ka asjakohase õigusabi korraldama.

Ka Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus mõistab hukka maski- ja vaktsiinivastaste ühe eestvedaja Andrei Vesterineni algatatud rünnakud professor Irja Lutsari vastu. "Meie hinnangul on jurist, õigusbüroo juhtivpartner Vesterinen kuritarvitanud teadlase usaldust, avaldades isikliku telefonivestluse Facebookis ja end läbipaistvaks meediaks nimetava Telegram.ee portaalis. EAL-i juhatus kaitseb igal võimalikul moel sõnavabadust, aga me oleme ka kindlal seisukohal, et vastutus käib sammu võrra vabadusest ees. Vaba ja sõltumatu ajakirjandus järgib oma tegevuses kindlaid reegleid ja eetikanorme, mille rikkumisega Telegram.ee järjekordselt tõestas oma selget kuuluvust ebaajakirjanduse hulka," teatas ajakirjanike liit.