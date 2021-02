KAUGE MAJAKA PÄÄSTMISEKS ANTI KAKS MILJONIT EUROT: „Loodetavasti ei kuku Keri tuletorn enne remonti kokku.“ 

Kokku peaks tuletorni parandamiseks kuluma üle nelja miljoni euro. „Oleks seesama torn mandri peal, oleks numbrid kõvasti pisemad,“ nendib endise veeteede, nüüdse transpordiameti haldustalituse peaspetsialist Rando Sirak, et ees ootab korralik logistiline väljakutse. „Tuul käib saarelt üle ja ehitustööde läbi viimise aeg on oluliselt piiratud. Kui mandril paistab, et täna on ilus ilm, ainult natukene puud kõiguvad, siis Keril on olud hoopis teised, miski tuule eest ei kaitse ja ehitustööde teostamine võib olla raskendatud.“