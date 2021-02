ETTEVAATUST, OHT IDAST! Ameeriklased õpetasid kapole, kuidas Novitšoki-rünnakule reageerida 

„Venemaal on kurikuulus ajalugu selle poolest, et massihävitusrelvadega on sihitud vastaseid, keda püütakse salamõrvata. Sealjuures Novitšoki närvimürki on kasutatud mõrvakatsetes Sergei Skripali vastu Ühendkuningriigis 2018. aastal ja Aleksei Navalnõi vastu Tomskis Venemaal 2020. aastal,“ selgitab USA välisministeerium, miks korraldati möödunud nädalal oma Eesti partneritele suur koolitus massihävitusrelvade teemal.