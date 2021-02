Maksuamet püüdis kätte saada koroonapositiivsete maksususserdajate nimesid

MTA põhjendas huvi terviseandmete vastu asjaoluga, et menetlustoimingute läbiviimisel kasutavad ametnikud küll isikukaitsevahendeid, ent vastava terviseinfo olemasolul saaksid nad menetlustoiminguid paremini planeerida ning oleks tagatud jätkusuutlik inimressurss ametis. Lisaks märgiti, et MTA uurimisosakonna ametnikel on delikaatsete isikuandmete töötlemise luba.