Mai Maseri avalik kiri professor Irja Lutsarile | Palun andesta kurjus ja lollused, sest need on maailmas alati olemas! 

Lõpmata suur tänu Sulle selle tohutu töö eest, mida sa oled juba terve aasta jooksul teinud rahvavalgustajana kõige laiemas mõttes. Iga haigus on hull, aga nii tõsiseid puhanguid ja raskesti ravitavaid tõbesid kui on koroona, annab otsida lähiminevikust lastehalvatuse ja arvan et tuberkuloossete meningiitide reast. Suurimat tänulikkust oled kindlasti näinud emade-isade hingedes, kellel on kätel suremas laps ja Sa oled suutnud ta elule tagasi tuua. Ainult Sina ja Sinu kolleegid teavad, et kunagi ei saa ennustada surma ja elu piiril kaalukausi kõikumise suunda. Sinu otsus kriitilisel momendil tuleb Sinu laiaulatuslikest teadmistest ja kogemustest ning see on vääramatu. Siin on „demokraatlik” arutamine kuritegu. Au Sulle, et Sa pole põlanud vaeva viskuda areenile, suhelda poliitikute ja üldsusega ning jagada enda teadmisi koroona teemal nii teooria kui ka praktika osas.