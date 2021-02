Politseibusse lõhkunud mehed peavad arestikambris elu üle järele mõtlema 

Kortermaja ette pargitud kahe politseibussi juurde tagasi jõudnud politseinikud avastasid, et ühel bussil on lõhutud aken ja teisel küljepeegel. Politseinikel oli alust arvata, et autosid võisid kahjustada äsja korterist lahkunud mehed ning patrull asus neid piirkonnast otsima. Ka häirekeskusele tuli teade, et äsja majast väljunud inimesed lõhkusid politseiautosid.