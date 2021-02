KARJUV EBAÕIGLUS?! Kasiinod saavad riigilt toetust, koroonapiirangutest halvatud hotellide pesumajad aga mitte! 

Äriklientidele pesupesemisteenust pakkuva Baltic Laundry Service OÜ juhatusse kuuluv Diana Karp tõdes, et viimatise karantiini ajal kukkus Tallinna ja Harjumaa pesumajade käive peaaegu 90%. Eriti pahandab naist asjaolu, et hoolimata riigi toetusest turismile ja muudele koroonapiirangute tõttu kannatada saanud valdkondadele, on näiteks hotellide ja reisilaevade pesu pesevad ettevõtted jäänud täiesti tähelepanuta – nagu polekski need turismi-, majutus- ega toitlustussektori oluliseks osaks. Seevastu toetab riik pandeemia ajal näiteks hasartmänguäri.