Seisukoht | Kui vaktsiini on tõesti üle, siis pakkuge lasteaiaõpetajatele 

Me kõik oleme mingil määral eesliinitegelased – me ühiskond on lihtsalt nii paganama väike ja väga omavahel seotud – ja igaühel meist on erilisi teeneid. Kui vaktsiini tõesti praegu tervishoiutöötajatest ja esmastest ohugruppidest üle on, siis pakkuge palun lasteaiaõpetajatele.