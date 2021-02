Ministrite eluasemehüvitise tõstmise plaan jääb ootele    

Neil ministritel, kelle alaline elukoht ei ole Tallinnas – haridusministeeriumi puhul ka Tartus – ega selle naabervaldades-linnades, on seadusest tulenevalt õigus tööandjalt saadavale eluruumile. Kui tööandjal ei ole pakkuda vaba eluruumi, on valitsuse liikmel võimalik vajaminev pind ise üürida ning tehtud kulutused kompenseeritakse ettenähtud piirmäärade ulatuses. Praegu kehtiva piirmäära järgi hüvitatakse vabariigi valitsuse liikmele kuni 448 eurot kuus korteriüüri eest või kuni üürikorteri leidmiseni hotellikulusid 480 eurot kuus. Kooskõlastusringile saadetud eelnõus on välja pakutud, et üüri kompenseerimise piirmääraks võiks tulevikus olla 15% ministri ametipalgast ehk 849,38 eurot kuus. Muudatusega soovitakse kasutusele võtta sarnane lahendus, nagu kehtib täna riigikogu liikme eluasemekulude hüvitamisel. Riigikogu liikme eluasemehüvitis on 20% ametipalgast ehk 866,03 eurot kuus.