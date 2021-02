Riik võtab advokaadile kuuluva Vene tanki arvele 

Mikk Lõhmusele omandiõiguse alusel kuuluv tank T-34/85 on ainuke Eesti vabariigis eraisikule kuuluv tank, mis on omandatud seaduslikul teel vastavalt omandamise ajal kehtinud seadusandlusele. Esmakordselt sai Lõhmus teada tanki müümise asjaolust ajalehes „Postimees“ 10. mail 1993 ilmunud kuulutusest. Ta võttis kontakti Tartumaa Muuseumi esindajaga ja selgus, et muuseum otsustas 1993 aastal seoses kohalike kaitseobjektide väärtuste ümberhindamisega maha kanda ja kaitsenimekirjast kustutada tank-monumendi Mäksal. Juunis 1993 sõlmisid Mäksa vald ja Lõhmus vahetuslepingu, mille alusel vahetas vald tanki sõiduauto M-2140 vastu ning sellest sai Mäksa valla esimese politsei konstaabli tööauto.

Mäksa tank T-34/85 on üks viiest tank-monumendist, mis püstitati nõukogude ajal Eestisse. Mäksa tanki kahuritorul ja tankil olevate numbrite järgi on kindlaks tehtud, et see on toodetud novembris 1944 Uuralis, Nižni Tagilis tankitehases nr 183. Tank osales teises maailmasõjas lahingutegevustes, on näinud ära sõja lõpu 1945 mais Saksamaal ja kohtunud 26. aprillil 1945 Ameerika vägedega Elbel. Pärast sõda saadeti tank koos teiste polgu tankidega tagasi Elvasse, kus oli formeeritud tankipolk. 1956 aastal saadeti tank maha suruma Ungari ülestõusu ning pärast seda viidi koos teiste Elva polgu tankidega Kaliningradi, rääkis Lõhmus. Hiljem jõudis tank tagasi Eestisse. 17. septembril 1984, kui möödus 40 aastat Eesti Laskurkorpuse poolt Emajõe forsseerimisest, toodi tank Mäksale postamendile. 90-ndate aastate alguses algas Mäksa tanki rüüstamine. „Kindlasti oli Mäksa tank osaliselt demilitariseeritud juba enne postamendile asetamist julgeolekukaalutlustel,“ sõnas Lõhmus,.