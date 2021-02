Pätsi monumendi valimine venib: graniittahukas tuleb leida välismaalt 

Riigihanke raames on eeldatavasti sel nädalal kavas allkirjastada Tallinna linnavalitsuse kommunaalameti ja „Riigipea“ autorite Toivo Tammiku ja Vergo Verniku vaheline leping, sõnab Pätsi muuseumi juht Trivimi Velliste. Kui leping on sõlmitud, algab tegelik töö –monumendi rajamine. Töö koosneb arhitektuurilisest kavandamisest ja selle põhjal tugeva aluse ehitamisest ajaloolisele Uuele turule. „Teiseks, graniittahuka hankimine ja sellest taiese väljaraiumine. Enne tuleb aga skulptoril töö teostada savis, mis on väljaraiumisel aluseks. Minu hinnangul on võimalik kõik tööd lõpetada selle aasta jooksul,“ räägib Velliste. „ Autorid aga ei saa praegu veel väga kindlaid lubadusi anda, sest määramatust on palju. Sobiva kivi hankimine on aeganõudev. Aluse ehitamine on keerukas, kuna maa all on kommunikatsioone jms. Skulptuur ise kaalub mitukümmend tonni, mis tähendab, et alus peab olema harilikust tugevam.“ Velliste sõnul on autorid ettevaatlikud, kuna seni on kõik võtnud loodetust rohkem aega, kuid kinnitavad, et teevad oma parima. Kuju rajamiseks eraldatud raha 200 000 eurot on Tallinna linnavalitsusele üle kantud.