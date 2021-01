Juhtkiri | Eliitvaktsineerimine tulnuks varem kokku leppida 

Nüüd, kui kaitsesüsti saamiseks pole ametlikku võimalust, tuuakse ettekäändeks kuuenda ülejääva doosi või siis öeldakse, et kuna vaktsineerida soovijaid polnud, pakuti dooside päästmise nimel seda väljaspool kava olevatele prominentidele. Omaette teema on, millistest kaalutlustest lähtudes eliitvaktsineeritavad nõustuvad neile pakutud võimalusega – et nad ongi erilised?

Kui aga selline vaktsineerimine seadustada praegu, kukuks see välja eriti näotult. Riik annaks selle otsusega justkui signaali, et ei suuda elanikke vaktsiiniga algul lubatud mahus varustada, kuid hoolitseb siiski, et vähemalt eliit saaks nakatumist kartmata tööd teha. Sellise variandiga kaasneks veel tegelikust elust irdumise oht, kui valitum osa hakkaks elama pandeemia puhkemise eelsete harjumuste järgi. Sel juhul võib kergesti tekkida mulje, et rahvaski talitab ilmselt samamoodi.

Küll aga tekib küsimus kaitsesüstimise korraldamise kohta: kas reeglid on koostatud küllalt arusaadavalt ja kas nõuetest peetakse ikka kinni, ning kes seda kontrollib? Kantsler Marika Priske juhtumi põhjal näeme, et kes siis veel kui mitte tema pidanuks tänu ametikohale sotsiaalministeeriumis teadma, milline on kehtiv kord. Ja kas on olemas ülevaadet sellegi kohta, kuidas haiglad ja perearstikeskused kasutavad tellitud ja neile eraldatud vaktsiini tegelikult?

On väga palju inimesi, kes laseksid võimaluse avanedes end kohe kaitsesüstida, kuid nad ei tea paraku, millal saavad seda teha. E-riigi võimete puhul ei tohiks ju nii olla, et ainuke võimalus on oodata perearstilt e-kirja. Seega peaks juba praegu olema võimalus näha, et inimene on näiteks perearsti vaktsineerimisnimekirjas nr 500 all ning järjekord jõuab temani mais.