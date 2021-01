Hulljulged rallitajad kipuvad lopasele nõrgale jääle 

Tema sõnul seisid kaldast paarikümne meetri kaugusel jääaugu ümber kolm meest, kes arutaid, kuidas järvest auto välja sikutada. „Tegelen motospordiga ja jääoludega arvestada oskan. Nädal aega oli suur sula ja viimased paar ööd ei ole suutnud paksu lopaga kaetud jääd piisavalt paksuks teha. Jälgede järgi oli näha, et autol olid tagumised rehvid tavalised ja ees oli piikrehvid. Selliste oludega ei tohi kindlasti mitte autoga jääle minna,“ nentis ta Õhtulehele ja lisas, et jälgede järgi oli näha, et üks auto oli raja enne siiski läbinud. „Läbi jää vajunud auto oli rajalt välja sõitnud ning üritanud lumevallist välja saada. Aga piikrehvid võtavad jääd ju nagu saega,“ räägib ta.

Tema sõnul on jää paksus Ilmatalus praegu 23–25 sentimeetri kandis. Jääraja koduleheküljel on 21. jaanuaril sissekanne, milles tõdetakse, et rada võib ilmaolude tõttu ajutiselt kinni minna. Päästeametist tõdeti, et teadet Tartumaal auto läbi jää vajumisest ei ole tulnud. Väiksema sõiduautoga tohib jääle minna, kui see on vähemalt paarkümmend sentimeetrit paks. Pühapäeval Ilmatsalu järvel kala püüdnud mees mõõtis Õhtulehe reporteri silme all jää paksuseks 18 cm ja sõnas, et allikakohtadel võib jää ka õhem olla. Järvejää oli kaetud vee ja vettinud lumega ning seal polnud ohutu liikuda ka jalgsi.