Naaberriikide koroonaülevaade: Soomes tuvastati ööpäevaga 367 positiivset, Lätis 533, Leedus 803 

Lätis tehti ööpäevaga 5361 koroonatesti, millest positiivseid oli 9,9 protsenti ehk 533. Viiruse tõttu suri viimase ööpäevaga 15 inimest. Lätis on kokku 66 241 koroonadiagnoosi saanud inimest. Haiglas viibib hetkel kokku 1061 inimest, kellest raskes seisundis on on 113. Esimese doosi vaktsiini on saanud 16 998 inimest, 4357 on saanud juba ka teise doosi vaktsiini.