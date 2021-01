Simmo Saar | COVID-19 vaktsineerimine: teoorias toimib, praktikas mitte 

Praktika ja teooria algpõhimõtted ei kehti mitte ainult Paunvere perearsti ooteruumis, vaid ka mujal maailmas. Ning ajal, mil oravad ja ninasarvikud ühist pesa punuvad ning kaugel maal Ameerikas uus president lõpuks paika on saanud, laastab maailma ja ka meie väikest Eestit endiselt koroonaviirus.

Teda on piiratud küll nii ja kord naa, kuid haigestumine kestab ja majandus vindub. Ühiselt on tõdetud, et ainus, mis aitab meil taaskord normaalse ühiskonnana edasi liikuda, on laiaulatuslik vaktsineerimine – riskirühmadesse kuulub ligikaudu 300 000 inimest, mingigi karjaimmuunsuse saamiseks tuleb aga vaktsineerida enam kui pool riigi elanikkonnast. Ja arvestada sealjuures tõsiasja, et samasuur vaktsiiniring on vaja järgmisel aastal elanikkonnale taas peale teha.

Kes viib memme vaktsineerima?

Hetkel saavad ka suurimad optimistid aru, et praeguse tempoga edasi liikudes ei suuda riik seatud eesmärke kuidagi täita. Pfizeri tarnete suurenedes hakkaksime kahjuks nägema nii puudujääke logistikas, inimeste perearsti juurde kutsumises kui keeruliste kaasuste lahendamisel. Näiteks on doktor Oona öelnud, et kodus lamavatele patsientidele Pfizeri vaktsiini süstima ei hakata – kui seal kodus just viite (või lausa kuute) vaktsineeritavat inimest ei ole. Logistilise lahenduse peale, kuidas sellised inimesed ükshaaval perearsti juurde toimetada, mõeldud aga pole – ilmselt lükatakse see korraldus sujuvalt omavalitsuste haldusalasse. Seega saavad esimesena saavad süsti need, kes ise suudavad kohale tulla. Ülejäänud… Noh, küll nad ka kunagi saavad – näiteks siis, kui müügiloani jõuavad ultrakülmikut mittevajavad vaktsiinid.

Jutu ilustamiseks on mul olemas ka eluline näide: minu poole pöördus inimene, kelle ema sai esimese süsti hooldushaiglas viibides. Kuna ta kirjutati sealt välja, jäi teine doos aga perearsti kanda – hooldushaigla asi vaktsineerida enam ei olnud, samas on perearst aga segaduses ega tea, kuidas seda teist doosi tellida ja vanainimeseni toimetada. Seda enam, et tegemist on just kodust visiiti vajava patsiendiga. Loodan siiralt, et ta mure saab lahendatud ning et niigi õrna tervisega vanainimene ei jää teise süstita.

Tegelikult oli koroonaviiruse vaktsineerimiskoorma lükkamine perearstide kaela muidugi kohatu – nimistud on erinevad, võimalused on erinevad. Riigikontrolli analüüsi kohaselt on perearstide keskmine vanus viimase kaheksa aastaga tõusnud kolm aastat, jõudes 2020. aastal 57. eluaastani. Seega on perearstide keskmine vanus lähenemas pensionieale. 70-aastaseid ja vanemaid perearste oli möödunud aastal 10%, kõige suurem hulk perearste ehk rohkem kui kolmandik kõigist perearstidest kuulub vanuserühma 60–69 eluaastat. Perearstidest 7% kuulub kõige nooremasse ehk kuni 39-aastaste vanuserühma. Kindla perearstita on juba tervelt 50 nimistut, millele on suurte pingutustega leitud ajutine asendaja. Kokku peavad ajutise asendajaga leppima ligi 60 000 inimest.

Ometigi leidis sotsiaalministeerium (vähemalt alguses), et vaktsineerimise põhivastutust peab kandma hääbuv perearstide süsteem. Lisaks on iga perearst tegelikkuses ettevõtja, kelle inventari hankimine ja ka vaktsineerimise korraldamine on jäetud puhtalt arsti enda kanda.