Tarmo Soomere viskus Irja Lutsari kaitsele: targimate ähvardamine on rünnak kogu Eesti riigi vastu 

Vabaduse väljakul maskiprotesti korraldanud jurist Andrei Vesterinen tegi 27. jaanuari õhtupoolikul oma Facebooki lehel otsevideo, kus ta helistas viroloogia professorile Irja Lutsarile. Seejuures lisas ta postitusele juurde Lutsari telefoninumbri. Muuhulgas ei teatanud ta Lutsarile, et ta kõne salvestab ega seda, mis eesmärgil ta seda teeb.

Vesterinen nõudis selgitusi teadusnõukoja töö kohta ning päris, miks ei ole koosolekutest protokolle ega dokumente. Ta süüdistas Lutsarit riigi kinni keeramises ja selles, et ettevõtlus sureb. Ta naeris Lutsari vastuste üle ja nimetas viroloogi valetajaks.

Soomere sõnul on pole Lutsari valimine sihtmärgiks juhuslik. „Targimate ähvardamine on otsene ja teadlik rünnak kogu Eesti riigi vastu. Sest riigi toimimine, nii kriisidega hakkama saamine kui ka edukus ja konkurentsivõime, tugineb järjest enam sellele, kui hästi suudab riik hankida ja rakendada parimat olemasolevat teadmist,“ selgitas Eesti teaduste akadeemia president avalikus pöördumises.

„ Praegusel ajastul on selle teadmise kandjaks riiki nõustavad tippteadlased. Nende tasalülitamine ähvardamise ja mõnitamise kaudu on alatu viis nõrgestada meie riiki.“

Varasemalt on Lutsari rünnakut tauninud nii eelmine peaminister Jüri Ratas kui praegu ametis olev Kaja Kallas.

„Irja Lutsar on teinud oma tööd südamega ja vabatahtlikult. Ta on meid kõiki aidanud Eesti avatuna hoidmisel ja Covid-19 viiruse ohjamisel. Isiklikud rünnakud tema vastu on häbiväärsed ja alatud,“ ütles Kallas Facebookis.