Talv jätkub miinuskraadide ja lumesajuga 

Tuul on mõõdukas ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, selgineva taeva korral kuni -14° kraadi, päeval on -1..-6°C.



Teisipäeval jätkub õhurõhu aeglane tõus, kuid madalrõhkkonna serva mööda toob edelavool niiskust lisaks ning lund tuleb lisaks. Tuul puhub algul lõunakaarest, hiljem pöördub idakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, kohati -10, päeval -1 kuni -6 külmakraadi.



Kolmapäeva öösel liigub üle Eesti väike madalrõhkkond ning sajab lund. Päeval madalrõhkkonna mõju väheneb ja sajuhooge jääb harvemaks. Tuul pöördub läänekaarde ning tugevneb. Õhutemperatuur on -3 kuni -8, öösel selgineva taeva korral ja taas pärastlõunal võib langeda ka alla -10 külmakraadi.



Neljapäeval on kaugeneva madalrõhkkonna järel veel üksikuid lumehooge. Loode- ja põhjatuul on öösel tugev, päeva peale jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel -7 kuni -12, päeval -4 kuni -9 külmakraadi.



Reedel jätkub õhurõhu tõus, aga kohatiste lumehoogude võimalus püsib. Loode- ja põhjatuul nõrgeneb. Põhjakaarest lisandub külma ja õhutemperatuur on öösel -7 kuni -12, selgineva taeva korral langeb -15° kraadi lähedale, päeval -5 kuni -9 külmakraadi.