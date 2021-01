Uuring: Ohutunne koroonaviiruse leviku suhtes on langemas, kuid viiruse tõkestamise meetmeid järgitakse hoolsalt 

„Samas on rahulolu olukorra lahendamisega võrreldes detsembriga kasvanud – rahul või pigem rahul on olukorra senise lahendamisega 63% protsenti inimestest, mida on ligi 10 protsendipuntki võrra rohkem kui detsembris.

Veidi on langenud huvi koroonaviiruse levikut puudutava info otsimise vastu. Novembris ja detsembris märkis 56% elanikest, et otsivad teadlikult ja regulaarselt koroonaviiruse teemalisi uudiseid, praeguseks on see näitaja langenud 47%-le.

Perede majanduslik toimetulek ei ole viimastel kuudel oluliselt muutunud. Elanikest 19% hindab oma pere sissetulekuid piisavaks, et mugavalt ära elada, 56% saab praeguste sissetulekute juures hakkama ning 23% hinnangul on praeguste sissetulekute juures raske hakkama saada. Siiski on 43% elanike hinnangul koroonaviirusega seotud olukord tema või tema perekonna sissetulekuid vähendanud. Jaanuari algusega võrreldes siin muutust pole.