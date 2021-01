"Pealtnägija" | Faktid kinnitavad: suursponsor Annuse raha kasutati dopingu ostmiseks 

"Pealtnägija" meeskond ei saa 100 protsenti öelda, et ülaloleva vestluse teine osapool on Annus, aga sellele viitavad initsiaalid TA ja spetsiifiline viide "Pealtnägija" loole maadevahetuse afäärist, millest Annusel tänaseni okas hinges.

See ja teised dokumendid tulid välja alles nüüd Mati Alaveri kirminaalasja toimikust ega olnud avalikkusele varem teada. Koopiad toimikust on tänaseks olemas kõigis suuremates uudistetoimetustes ja ülal toodud rida on võimalik erapooletult kontrollida.

Kas see kõik näitab, et suurettevõtja teadis tingimata dopingu tarvitamisest? Ei. Kas see annab alust Alaveri lojaalsele toetajale küsimusi esitada? Jah. Seetõttu helistas "Pealtnägija" toimetaja Taavi Eilat esmaspäeval, 25. jaanuaril Toomas Annusele ja vahetas hulga sõnumeid. Täispikka sõna-sõnalt intervjuud saab lugeda siit.

27. jaanuaril läks eetrisse lugu, milles rääkisime, kuidas uued faktid näitavad, et sportlane Karel Tammjärv, olümpiavõitja Andrus Veerpalu ja suursponsor Toomas Annus olid asjaga rohkem seotud, kui varem arvasime. Loos kasutas "Pealtnägija" viisakamat ja sisulisemat osa Annuse kommentaaridest.

Selle loo peale teatas ehitusettevõtja reedel, et lõpetab protestiks kõigi spordialade toetamise.