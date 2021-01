Toomas Annus sponsorirahadest saatele "Pealtnägija": ma ei teadnud, mis summad ja kuhu läksid

Annus lõpetab kõne kuulamata, mis teemal ajakirjanik helistab. Järgnev intervjuu Toomas Annusega on tehtud sõnumite vahendusel.

Samal teemal Sport | Tennis Tenniseliidu peasekretär: loomulikult on Toomas Annuse otsus hoop spordile Tere! Olen Taavi Eilat, ETV "Pealtnägijast". Kuna Te telefonis rääkida ei soovinud, siis kirjutan Teile sõnumi. Oleme tegemas lugu Mati Alaveri toimiku põhjal, millest järjekordne osa kohtus taaskord avalikustati. See puudutab ka Teid - nimelt tunnistab Karel Tammjärv seal otsesõnu, et Teie makstud sponsorirahaga, mis tema erakontole maksite, tasus tema dopinguarstile. Nii enda kui ka teiste sportlaste eest. Kas oleks võimalik sel teemal saada Teilt kommentaar: Kas olite teadlik, et sponsoriraha makstakse edasi dopinguprotseduurideks? Kui ei, siis kui pettunud olete Mati Alaveris ja sportlastes? Kui olite teadlik, siis miks sellist skeemi toetasite?

Te olete pahatahtlik valetaja ja püüate rohkem või vähem tuntud nimedega oma saatele suuremat tähelepanu saada. Need nimed, kes sellest jamast teadlikud olid, on ju Tammjärve poolt nö üles tunnistatud ja avalikustatud. See on Teile teada paremini kui mulle. Ajage oma räpast ajakirjanikuäri ilma minuta.

Aitüma vastuse eest. Kirjutate: nimed, kes sellest jamast teadlikud olid, on ju Tammjärve poolt nö üles tunnistatud. Kuna Teie nime konkreetselt Tammjärv mainib, siis kas ma saan õigesti aru, et Te olite teadlik et raha läks dopinguarstidele maksmiseks?

Lõpetage valetamine! Karel Tammjärv vastas konkreetsele küsimusele, kes sellest teadsid, konkreetsete nimedega. Minu nime nende hulgas ei olnud. Ärge mängige lollikest, kes seda ei tea. Küsimus Tammjärvele, kes sellest teadsid, kui ka Tema vastus sellele on varemalt avalikustatud. Teie proovite praegu võtta ühe küsimuse (kes rahastasid?) vastuse ja panna sinna ette teise küsimuse (kes teadsid?). Räpane!

Aitüma selgituse eest. Täpsustan veel: Tammjärv tunnistas ülekuulamisel, et maksis dopinguarstile Teie makstud sponsorirahaga nii enda kui ka Kärbi ja Veerpalu eest. Toe ehk Teie rahalise toetuse organiseeris talle Mati Alaver, see on taaskord väljavõte toimikust Tammjärve ütlustest. Kas Mati Alaveriga Tammjärve sponsorluseks kokkulepet sõlmides ei tulnud jutuks, milleks seda raha kasutatakse? Mille jaoks Teie raha ehk tuge pakkusite? Kas keegi ei öelnud Teile varem, et Teie sponsoriraha kasutatakse dopinguarstile maksmiseks? Kas tagantjärele olete pettunud et nii Teie sponsoriraha kasutati?

Karel Tammjärv soovis minuga kohtuda ja vabandada. Ma keeldusin igasugusest suhtlusest. Ei ole neist kellegagi sõnagi vahetanud ja ei plaani ka. Suusatajatel oli igaks aastaks eelarve,mis ka sponsoritele esitati ja mingit sellist kuluartiklit seal ei olnud. Mulle on jäänud usutav mulje, et seda ei teadnud isegi treener Saarepuu ega isegi mitte teised suusatajad. Kui nad ei ole just tipptasemel näitlejad.