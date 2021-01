Eesti uudised Kaja Kallas: isiklikud rünnakud Irja Lutsari vastu on häbiväärsed Ohtuleht.ee , täna 18:00 Jaga: M

Kaja Kallas Foto: Martin Ahven

Teadusnõukoja juht ja viroloog Irja Lutsar on pidanud taluma koroonaskeptikute rünnakuid, kuid ka seetõttu saanud võtta, et toetab eelisjärjekorras presidendi ja ministrite vaktsineerimist toetab. Peaminister Kaja Kallase arvates on Lutsari vastased rünnakud häbiväärsed.