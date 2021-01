Naaberriikide koroonaülevaade: Lätis tuvastati ööpäevaga 785 positiivset, Soomes 469 ja Leedus 718 

Lätis tehti ööpäevaga 9960 koroonatesti, millest positiivseid oli 7,9 protsenti ehk 785. Viiruse tõttu suri viimase ööpäevaga 14 inimest, kellest üks oli 50-55-aastane, kaks 60-70-aastased, neli 70-80-aastased, neli 80-90-aastased ja kolm 90-95-aastased. Lätis on kokku 65 708 koroonadiagnoosi saanud inimest. Haiglas viibib hetkel kokku 1032 inimest, kellest raskes seisundis on on 114. Nakatumus 100 000 inimese kohta on Lätis hetkel 556,2.