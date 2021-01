Kalle Klandorf pildistab autoroolis olles, kuid ei näe selles probleemi: „Mis me teeme nüüd siis? Teete trahvi mulle?“ 

Kui Delfi ajakirjanik Klandorfi postituse all märgib, et roolis on väga ohtlik pildistada, vastab Klandorf talle: "Pole viga. Omal ajal sain operatiivauto juhtimise erikoolituse. Tänapäeval on telefoniga seda (pildistada - toim.) imelihtne teha. Isegi ajakirjanikud on mind pildistanud möödasõitvast autost, aga nendel seda koolitust ei ole."

Samasuguse ülbusega vastab Klandorf seaduse rikkumise kohta ka Õhtulehele. Klandorf tunnistab, et Facebooki postitatud pildid on tehtud samal ajal autot juhtides. "Ja, täiesti. Nagu te ise võite aru saada nendelt piltidelt. Mis te tahate nüüd öelda, et politsei peab mul nüüd load ära võtma?" pärib ta.

Inimeste kohta, kes talle postituse all märkuse tegid, on tal samuti üht-teist öelda. “Need on siuksed pehmed lumehelbekesed, kes kommenteerivad selliseid asju.”

Klandorf väidab endiselt, et ta on roolis pildistamiseks pädev. "Kui ma olen läbinud operatiivsõiduki juhi kursused, siis ma pean oskama sõita niiviisi linnatänavatel. Kui te neid pilte vaatate, siis te näete, et ega autosid eriti ei olnud sel ajal, kui ma pilte tegin," põhjendast Klandorf.

Kõne lõpetas ta Õhtulehe reporteriga küsimusega: “Mis me teeme nüüd siis? Teete trahvi mulle?”

Õhtuleht võttis ühendust politseiga, et küsida, kas see, kui juht on läbinud operatiivsõidukijuhi erikoolituse, pädeb roolis pildistamise põhjendusena. "Aitäh märkamast. Edastasime selle info meie liiklusjärelevalvekeskusele. Hr Klandorfiga võetakse kindlasti ühendust ning juhitakse tähelepanu rikkumisele ning sellele, et autot juhtides on ohtlik kõrvaliste asjadega, näiteks pildistamisega, tegeleda," vastati politseist kinnitusega, et ühegi koolituse läbimine ei õigusta roolis pildistamist.

