Izmailova: ametnike vaktsiinikorruptsioonil on inimelude hind, Lutsar peaks ennast teadusnõukojast taandama 

Viroloog Irja Lutsar õigustab küüniliselt sotsiaalministeeriumi vaktsineerimisplaani rikkumist. Plaani, mille ta ise teadusnõukoja juhina on heaks kiitnud. Seejuures on Lutsar ise reeglitevastaselt eelisvaktsineeritu – ta pole eesliinitöötaja. Terviseamet peaks algatama järelevalve perearsti tegevuse üle, et selgitada asjaolusid, kuidas Lutsar sai reeglitevastaselt vaktsiini.