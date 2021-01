Irja Lutsar on rünnaku all: kimbutavad nii viiruseeitajad kui eliitvaktsineerimisvastased 

Ka see sõnavõtt tekitas tormi veeklassis, näiteks ka Eesti Päevalehe ajakirjanik Vilja Kiisler kirjutas laupäeval arvamusloo, kus kritiseerib Lutsarit, öeldes, et minister või president ei vääri vaktsiini rohkem kui tavainimene.

Lutsar vastas Kiisleri loole ühismeedias tõdedes, et ta tahaks, et vaktsiini jätkuks kõigile, aga paraku nii see ei ole. "Olen siiski arvamusel, et Eesti Vabariigi valitsus ja president peaksid olema vaktsineeritud. Kui nii mõnelgi meist on võimalik töötada kodukontorist, siis on väga olulisui asju mida telefoni ega Zoomi teel teha ei saa. Maailmas võib juhtuda väga hirmsaid asju mida telefoni teel lahendada ei saa ja siis peavad valitsuse liiikmed ja riigijuhid olema valmis kohe kokku saama ja mitte olema eneseisolatsioonis. Vähem tähtis pole ka eeskuju näitamine, mida palju riigijuhid on ka teinud. Sealjuuures ka demokraatlikes ühiskondades," põhjendab Lutsar taaskord, miks ta eelisjärjekorras vaktsineerimist riigitegelaste seas toetab.

"Mina muide pole kunagi varjanud, et ma vaktsineeritud olen. Samas pole ka sellega uhkeldanud kuna paljud Eesti inimesed ei jõua vaktsiini ära oodata. Samuti olen alati öelnud, et mina lasen ennast vaktsineerida kui vaktsiin kätte saadavaks saab. Ärme näri üheteisel kõrisid läbi, meil on kõiki Eesti inimesi tarvis. Mina ärkasin täna üles ja messengeris oli niisugune teave - NKVD tappis Eesti mehi sina oled samal tasemel (nimi siinkirjutajale teada, tegu on vaktsiinide vastasega). Sarnased sõnumid minu aadressil on läinud üsna tavaliseks ja igapäevaseks, saan neid meilitsi, sõnumitesse jne," tunnistab Lutsar.

"Sellel nädalal on sagedus aga tihenenud. "Ütlesin ka eile "Ringvaatele", enne, kui sinna läksin, et eks mind pihuks ja põrmuks tehakse ja täpselt on juhtunud," kurvastab ta.

"Olen samasugune medustiinitöötaja ja nagu iga teinegi, konsulteerin siiani haigeid ja olen oma teadmistega kollegidele alati kättesaadav nii nagu olen olnud ka ajakirjanikele," lõpetab ta.

Ratas: selline käitumine Lutsariga on kole

Keskerakonna juht ja ekspeaminister asus Lutsarit ühismeedias kaitsma. "Selline solvav ja mõnitav käitumine on lihtsalt alatu ja kole. Mul on väga kahju, et leidub inimesi, kes nii teevad," kirjutas Ratas oma Facebooki kontol. "Eriarvamusel olemise tõttu kellegi kiusamine on lubamatu."