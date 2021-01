Eesti uudised Meelis Atonen: „Peapiiskop unustas ära, et Eestis ei ole riigikirikut.“ Asso Ladva , täna 13:03 Jaga: M

GALERII

TORN, MIS PANI RIIGIKIRIKU PUUDUMISES KAHTLEMA: Riik andis Jõgeva kiriku ehitamiseks heldelt pea pool miljonit eurot. Foto: Aldo Luud

„Ma ei tea, kas see on EKRE mõju, aga viimasel ajal on kirik nii palju radikaliseerunud, et see ei ole enam minu kirik,“ põrutab inimene, kes otsustas neil päevil kogudusest lahkuda. Umbes sama annab mõista ka teine sarnaselt talitanu, kuid kumbki ei soovi oma nime ajalehes näha. „Suhted kirikuga on sügavalt isiklikud,“ põhjendavad nad.