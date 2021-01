Portugali parlament otsustas eutanaasia legaliseerida 

Üle 18aastastel inimestel lubatakse pöördumisel abi taotleda, kui nad on surmavalt haiged ning kannatavad kestva ja väljakannatamatu valu all. Juhul, kui patsienti peetakse vaimselt sobimatuks sellise otsuse langetamiseks, peavad otsuse heaks kiitma arstid ja psühhiaatrid. Protsess on lubatud ainult riigi kodanikele ja seaduslikele elanikele.