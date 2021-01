Eesti uudised Meditsiinisüsteemi poolt lootusetult haigeks tunnistatud mees tähistab kingitud elu kuuendat sünnipäeva: olen saanud kuuekordseks vanaisaks Kristiina Tilk , eile 21:15 Jaga: M

PÄEV KORRAGA: Optimistliku meele säilitanud Alar ütleb, et suuri plaane ta pettumuse vältimiseks ei tee. Pigem elab tänases ja mõtleb maksimaalselt homsele. Foto: Martin Ahven

„Asi on lihtne! Kui ei oleks fondi, ei oleks ka mind enam siin. Ega ma ei uskunud, et see kõik niiviisi läheb. Aga ega ma seda ka ei uskunud, et ma ära lähen,“ ütleb aastate eest Eesti meditsiinisüsteemi poolt lootusetult haigeks tunnistatud Alar.