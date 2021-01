Kohus karistas vägistamise kättemaksuks väljamõelnud naist 

Süüdistuse järgi andis Maria 28. juunil 2019 Narva politseijaoskonnas kannatanuna ülekuulamisel valeütlusi, et D. oli teda 26. juuni öösel vägistanud. Maria ja seaduslikust abikaasast ajutiselt lahus elanud D. olid tol ööl Maria korteris vastastikusel nõusolekul vahekorras. Järgmisel päeval otsustas aga mees oma abikaasaga ära leppida ning andis ka Mariale teada, et vaatamata varasematele kokkulepetele ta enam Maria juurde ei tule. Uurimise käigus selgus seegi, et Maria oli mehele saatnud telefonisõnumeid, milles muu hulgas ütles: „Я тебе доверяла… я тебе дала.“ („Ma usaldasin sind. Ma andsin end sulle kätte.“) Tänavu jaanuaris Maria süüasja arutanud Viru maakohus mõistis talle kuuekuulise tingimisi vangistuse.