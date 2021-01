VENE RULETT EESTI VETES: Eesti looduskaitsealast sai Vene naftaäri tagahoov 

Hollandis asuva peakontoriga firma Mariflex Group lausa reklaamib uut laevalt laevale lastimise teenust internetis, teatades, et Paldiski juures ja Tallinna lähistel saab kaupa ilma igasuguste sadamakuludeta otse merel ühelt aluselt teisele pumbata. Ainuüksi tänavu jaanuaris on Eesti vetes sellisel moel kahel korral äri ajanud Libeeria lipu all sõitev tanker Zaliv Amurski. Alles sel esmaspäeval lõpetas laev Panama lipu all sõitvale tankerile 84 000 tonni toorbensiini pumpamise, 16.-18. jaanuari vahel lastis aga Zaliv Amurski Marshalli saarte lippu kandnud laevale 32 000 tonni gaasikondensaati ehk kergnaftat, lisaks veel 55 000 tonni toorbensiini. See, mis lipu all laev sõidab, on tegelikkuses maksude optimeerimise küsimus – veel praegugi Pakri all uusi kliente ootav Zaliv Amurski on Vene tanker, nagu nimigi ütleb.