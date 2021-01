VAKTSIINITÜLI KOGUB TULD: eurooplased jäävad võitluses koroona vastu vaeslasteks 

„Kõik on nende asjade suhtes kuidagi närviliseks ja emotsionaalseks muutunud,” väljendab Bloombergile oma nördimust ravimifirma AstraZeneca tegevjuht Pascal Soriot. Tema ettevõtte kootöös Oxfordi ülikooliga valminud koroonavaktsiin oli see, mille peale eurooplased väga lootsid. Võrreldes konkurentidega on AstraZeneca toodang odav, samuti ei vaja see säilitamist arktilistes temperatuurides.