Inimkaubitsejad meelitasid ohvrid Soome tööle ja sundisid vägivalla ähvardusel varastama 

Süüdistuse kohaselt lõi Gevork Ovsepian koos Samira Dementieva, Ilja Sirotkini, Artjom Puškini ja A.A.-ga hiljemalt 2019. aasta mai alguses inimkaubandusega tegeleva isikute grupi, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu, kasutades ära inimkaubanduse ohvrite haavatavat seisundit. Ovsepian ja Dementieva meelitasid kannatanud Soome vabariiki tööle, väites, et tegemist on ametliku tööga, mille sisuks on kauba vastuvõtt ja pakendamine ning töö laadijana. Kahe töönädala eest lubati töötasu 700 eurot, samuti pidi olema elamine ja toitlustamine kindlustatud tööandja poolt. „Tegelikult kasutati aga kannatanute suhtes vägivalda ning sunniti neid Soomes poodidest varguseid toime panema, kuni Soome politsei nad kinni pidas ja tagasi Eesti vabariiki saatis,“ rääkis Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich. Samuti sunniti kannatanuid täitma neile vastumeelseid ülesandeid, ähvardati korduvalt jõhkra vägivalla kasutamisega nii nende endi kui ka nende pereliikmete suhtes. Varastatud kauba Eestisse toimetamise ja siit Vene Föderatsiooni toimetamise organiseerisid Dementieva ja Ovsepian. Lisaks käsitleb süüdistus Ovsepiani poolt 2019. aasta suvel toime pandud väljapressimist kannatanu suhtes ning temalt vara omastamist sama aasta augustis.