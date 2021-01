Juhtkiri | Vaktsiin ja vastutus 

Ometi on vaktsineerimiskava juba ilmselt liiga hilja korrigeerida, sest see tähendaks ju seni kehtinud järjekorrast möödaminemistele tagantjärele ametliku heakskiidu andmist. Jutt käib loomulikult sotsiaalministeeriumi kantslerist Marika Priskest, kes ei kõhelnud kasutamast PERHi nõukogu liikmetele pakutud võimalust vaktsineerida end eelisjärjekorras, ning süstid saanud Rakvere haigla nõukogu liikmetest ja kõigist teistestki, kes hindasid haigetega iga päev kokku puutumata enda vajadust vaktsiini järele olulisemaks arstide omast, kellest paljud polnud tol hetkel veel päästvat süsti saanud. Ja olgugi et Priske on avalikult oma viga tunnistanud, mõjuvad tema selgitused õõnsalt: süsti vastu võttes oli ta osa eesliinist, kuid vaktsineerimiskavasse sotsiaalministeeriumi esindajana sisendit andes koos teiste omasugustega aga mitte?

Et omadele, ülemustele jne saab näiliselt märkamatult kõrvale nihverdada üksnes seda, millel pole kindlat omanikku – ametikoha kaotanud Valga haigla juht Margus Ulst pakkus ühinguvendadele doose, mis jäid tervishoiutöötajate poolt kasutamata; Priske puhul läks aga käiku toona ametlikust arvestusest väljas kuues doos –, tuleks edaspidi tagada, et oleks olemas võimalike vaktsineeritavate varunimekiri. Kaaluda võiks kasvõi loosi tõmbamist varem registreeritud vabatahtlike seas – juhul kui nii on võimalik maandada riski, et valituks ei osutu taas kellegi tuttav. Väheoluline pole ka hinnang seni avalikuks saanud juhtumitele, sest see aitab vaktsineerijatel jääda kindlaks ühiskondlikule kokkuleppele, keda mis järjekorras vaktsineerida.