Seisukoht | Keda segab teise nööp? 

Ärge rutake vastama, tegemist on üdini retoorilise küsimusega. Tegelikult olen minagi kuulnud neid jutte Henry VIII ja tema keskmisest kogukama kehaehituse kohta, mistõttu alumised nööbid lihtsalt kinni ei mahtunud. Nii juhtuski (vähemalt väidetavalt), et austusest ja hirmust hakkasid ka õukondlased alumist nööpi lahti jätma. Nii see kivi veerema hakkaski. Ja veereb tänini.

Aga kelle jaoks me enam neid nööpe lahti nööbime? Kelle kiivas silmad vaatavad tollele lahtisele nööbile ning mõtlevad, et see näeb hea välja. Kes ütleb, et kena pintsak, aga tahaks paremini näha su vöö pannalt ja seda, kas särk ikka ilusti püksi topitud. Tagatipuks – kui alumine nööp ei ole kasutamiseks, siis miks neid üleüldse pintsakute külge poogitakse?